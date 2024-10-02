«Не прошел мимо». Мигрант напал на сотрудницу Ленинской библиотеки у Видного

Сотрудница Ленинской библиотеки заявила, что у Видного на нее напал мигрант

Мигрант напал на сотрудницу Ленинской библиотеки близ Видного. Об этом женщина рассказала в комментарии 360.ru.

Пострадавшая сообщила, что вышла на прогулку с собаками.

«Да, это было днем. Я гуляла с собаками. Человек просто шел мимо и не прошел мимо. <…> [Угрозы] здоровью были. [Находился] в состоянии какого-то опьянения, не знаю какого. Алкогольного либо наркотического», — рассказала потерпевшая.

Она назвала способ предотвратить подобные случаи.

«Ограничив количество приезжих — только так можно предотвратить случай. <…> Какие еще могут быть варианты? На его месте мог быть любой выпивший мужчина, неважно, какой национальности, я думаю», — подчеркнула женщина.

По данным «МК: срочные новости», нападавшим оказался уроженец Узбекистана. Он попытался изнасиловать женщину, но прохожие спугнули его. Злоумышленник попытался сбежать, однако его задержали сотрудники полиции.

В Екатеринбурге выходца из Таджикистана заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки. Мужчина находился в России с нарушением миграционного законодательства.