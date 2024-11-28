«Не нужны мне их 100 тысяч». Спасший пассажиров SSJ-100 мужчина обиделся на «Азимут»

Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить людей из горевшего самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье, не получил нужной помощи от авиакомпании «Азимут». Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Из-за происшествия Султан не попал на пересадку до Египта. На новый рейс у россиянина не было денег. Он обратился к представителям «Азимута» за помощью.

«Они сказали, что „мы здесь ни при чем“, что „ничем не можем вам помочь“. И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет», — объяснил собеседник агентства.

Мужчина звонил в «Азимут» три раза, но так и не получил поддержки. Он расстроился, что авиакомпания никак не отреагировала на его положение. При этом там пообещали выплатить пассажирам 100 тысяч рублей в счет возмещения потерь.

«Не нужны мне их 100 тысяч. Моральная помощь от них нужна была в тот момент», — сказал Султан.

Улететь в Египет россиянину помог местный житель с банковской картой. Неравнодушный человек дал ему наличные в обмен на перевод.

Ранее в авиакомпании «Азимут» назвали причину жесткой посадки прилетевшего из Сочи в Анталью SSJ-100.