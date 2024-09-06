«Не могу представить». Отец самой юной студентки МГУ вряд ли извинится за избиение женщины

Юрист Папков: Тепляков вряд ли извинится за нападение на пенсионерку

Отец девочки-вундеркинда Евгений Тепляков избил пожилую женщину на детской площадке, подтвердил 360.ru юрист Антон Папков. По его словам, пенсионерка получила травмы головы.

Потасовка между папой самой юной студентки МГУ и женщиной произошла на Одесской улице в Москве. Потерпевшая Елена вышла погулять во двор со своей годовалой внучкой. Там же в песочнице играли семеро детей Теплякова. Один из них стал кидаться песком во внучку Елены. Та попросила детей уйти с площадки, после чего девочка позвонила отцу.

«Начался скандал», — рассказал юрист.

По его словам, прибывший на место Тепляков попытался выхватить телефон у Елены, которая собиралась позвонить в полицию.

«Он ударил ее в висок. Она упала с высоты человеческого роста. Обратилась в травмпункт. Ей поставили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», — заявил специалист.

Он выразил мнение, что мужчина вряд ли признает вину.

«Я не могу себе его представить, что он пойдет извиняться. <…> Это свойственно людям», — добавил Папков.

Сама Елена в комментарии «Известиям» рассказала, что сделала детям Теплякова замечание, а те в ответ обматерили ее. Евгений набросился с кулаками «как заправский боксер», пожаловалась пенсионерка.