Не человек, а кошка: найденная в Мойке голова переполошила Петербург

Голова, найденная в реке Мойке в центре Санкт-Петербурга, могла принадлежать кошке. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Очевидец рассказал изданию, что спасатели достали из воды пакет, внутри которого угадывался предмет, похожий на отсеченную голову. Страшную находку заметили у дома № 40 по набережной Мойки.

Место находится всего в 15 минутах от того, где историк Олег Соколов 9 ноября 2019 года пытался утопить части тела своей возлюбленной — аспирантки Анастасии Ещенко.

Когда правоохранители вскрыли пакет, внутри нашли мусор и голову животного. По предварительным данным, останки могли принадлежать крупной кошке.

Останки изучат судмедэксперты, по факту случившегося начали проверку.