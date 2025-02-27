«Не агрессивная, но все равно страшная». Змея напугала жильцов дома на юго-западе Москвы

Змею заметили в подъезде жилого дома на юго-западе Москвы. О происшествии в многоэтажке на Веерной улице сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По предварительным данным, пресмыкающееся выползло из квартиры на лестничную клетку. Как оно оказалось в квартире, никто не знает. Змея бежево-бордового цвета, с пятнами и полосками.

«Декоративная, в районе метра. Вроде не агрессивная, но все равно страшная. Не ползает в истерике, медленно передвигается. <…> [Жильцы] выскочили, она выползла из квартиры, они все в шоке. И вот теперь ждем спасателей», — рассказал один из жильцов.

Позже непрошеную гостью удалось поймать.

Ранее жительница Москвы засосала приползшую к ней в квартиру змею в пылесос. Рептилия оказалась маисовым полозом. Ее достали из техники и передали в Центр реабилитации диких животных.