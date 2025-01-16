Назвавшую рабочих «русней» москвичку проверят по статье о госизмене

Жительница Москвы, которая назвала строителей «русней» и угрожала им, может сесть в тюрьму за госизмену. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В ноябре прошлого года в многоквартирном доме на улице Ухтомского Ополчения рабочие устанавливали одному из жильцов новую дверь. Соседка, которая из-за шума не могла уснуть после ночной смены, оскорбила мужчин, назвав их «русней», а также пригрозила им пистолетом.

Следователи изучили телефон москвички, которая сейчас находится в СИЗО, и обнаружили переписки с украинскими спецслужбами. В посланиях она также заявляла о ненависти к русским и утверждала, что хочет сотрудничать с СБУ. Женщина якобы планировала совершить в столице диверсию.

Действия жительницы столицы сейчас проверяют на наличие состава преступлений по статьям о госизмене, сотрудничестве с иностранной организацией, возбуждении вражды или ненависти, а также о распространении порнографической продукции.

В 2024 году москвичку оштрафовали на 2000 рублей за публичную демонстрацию нацистской и экстремистской символики.