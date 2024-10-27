Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области

При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области погибли четыре человека. Их имена в Telegram-канале указал первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

«В результате крушения вертолета в Даровском районе трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи. Это настоящие профессионалы, преданные своему делу», — написал он.

Курдюмов уточнил, что на борту Ми-2 находились пилот Валентин Комлев, два фельдшера Сергей Широких и Татьяна Глызина, а также врач Александр Гиска.

«Валентина Комлева, опытнейшего пилота, знал лично, невосполнимая потеря. Он стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто имел честь работать вместе с коллегами», — добавил зампред правительства региона.

Днем ранее Ми-2 совершил жесткую посадку при возвращении из поселка городского типа Даровского. Выяснением причин крушения займутся Росавиация и МАК.