Частный вертолет пропал под Архангельском

Вертолет Robinson с двумя людьми на борту пропал с радаров под Архангельском

Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров во время полета в Архангельской области. На его борту находились два человека, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

По предварительным данным, вертолет Robinson 44 вылетел из поселка Бычье. Пунктом назначения был поселок Карандашевская Приморского округа.

Экипаж перестал выходить на связь, на место в указанное время воздушное судно не прибыло. Сейчас организовали его поиски.

По данным Telegram-канала Mash, экипаж пропавшего под Архангельском вертолета не получал разрешения на полет. Robinson R44 пропал с радаров в 16:35.

Перед вылетом один из находившихся на борту мужчин написал родственникам, что через три часа будет дома. С тех пор на связь никто не выходил.

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