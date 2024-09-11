Названа причина схода локомотива и вагонов грузового поезда с рельсов под Белгородом

Причиной схода локомотива и нескольких вагонов грузового состава в Белгородской области стало вмешательство в работу железнодорожного транспорта. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава», — написал он.

Пострадавших в результате ЧП нет. Пассажирские поезда, которые проходят через этот участок дороги, отправили в объезд. Гладков добавил, что оперативные службы уже работают на месте, информацию о последствиях уточняют.

Сход с рельсов локомотива и вагонов грузового поезда произошел во вторник, 10 сентября, около 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол. По данным пресс-службы Юго-Восточной железной дороги, сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.