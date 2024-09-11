Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов под Белгородом

Сход локомотива и нескольких вагонов грузового поезда произошел в Белгородской области. ЧП случилось из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
«Во вторник, в 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда», — указали в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Также на ЮВЖД сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.