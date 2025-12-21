Названа причина ДТП с шестью жертвами в Омской области

Шесть человек погибли в ДТП c фурой из-за обгона снегоуборщика под Омском

Водитель большегруза Volvo решил обогнать снегоуборочную технику, но вылетел на встречную полосу и врезался в автобус «ПАЗ». Жертвами ДТП стали шесть человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Массовое столкновение машин произошло на трассе Тюмень — Омск в районе 548-го километра. В автобусе ехали девять человек, из них погибли шестеро, в том числе водитель.

Медики доставили в больницу с места ДТП несколько пассажиров. Следователи возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Региональная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Смертельная авария с участием пассажирского автобуса и большегруза Volvo произошла днем 20 декабря. Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил слова соболезнования близким погибших.