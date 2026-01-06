Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Твери, где погиб мужчина

Пожар в многоэтажном доме в Твери мог произойти не из-за атаки БПЛА, а от взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Ведомство продолжает устанавливать обстоятельства ЧП, которое унесло жизнь человека. Проводится доследственная проверка.

«Исходя из обнаруженных на месте происшествия следов предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины», — отметили в пресс-службе.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев заявил, что ночью в окна одной из квартир залетел обломок БПЛА, из-за чего разгорелся пожар. Жильцов эвакуировали, их направили в ПВР.

Очевидец рассказал 360.ru, что погибший не стал покидать дом и попытался самостоятельно потушить пожар с помощью одеяла. После ЧП экстренные службы отключили в здании электричество, водопровод и отопление.