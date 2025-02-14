Названа предварительная причина пожара в штабе волонтеров в Анапе

Неосторожное обращение с огнем назвали причиной пожара в штабе волонтеров Анапы

Предварительной причиной возникновения пожара, охватившего постройки пансионат «Зенит» в станице Благовещенская в Анапе, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве заявили, что начали проверку по факту пожара.

«Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем», — заявили в пресс-службе.

По данным МЧС, на территории пансионата вспыхнули корпус для проживания и столовая. Спасатели эвакуировали 26 человек. Общая площадь распространения огня составила 1400 квадратных метра.

Эколог Георгий Каваносян сообщил, что на территории пансионата находился штаб волонтеров, которые занимались очисткой берега и акватории Анапы от мазута. По предварительным данным, на территории штаба хранилась гуманитарная помощь, большую часть из которой спасти не смогли.