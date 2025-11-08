Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых

Несчастный случай стал основной версией исчезновения семьи Усольцевых в тайге в Красноярском крае. Об этом aif.ru сообщила представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

«Возможно, в пути что-то произошло, кто-то травмировался, что-то задержало семью на тропе. В этом плане мнение не изменилось — мы следуем изначальной версии о несчастном случае», — сказала она.

Чооду отметила, что после пропажи семьи прошло очень много времени, но в организации стараются верить в лучшее.

«Поэтому сейчас не готовы заявлять о том, считаем ли мы Усольцевых живыми или погибшими. Но пока они не найдены, мы будем продолжать искать», — добавила представитель пресс-службы отряда.

В поисках Усольцевых волонтеры и поисковики проверили более девяти квадратных километров красноярской тайги. Их следов пока не обнаружили.