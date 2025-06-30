Названа дата вылета задержанного в Москве рейса Egypt Air в Хургаду
Росавиация: Egypt Air планирует выполнить рейс из Москвы в Хургаду 30 июня
Задержанный рейс египетской авиакомпании Egypt Air вылетит из Москвы в Хургаду вечером 30 июня. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Представитель Росавиации уточнил, что вылет запланирован на 21:00 по московскому времени.
Российские туристы второй день ждут вылет в Хургаду. Изначально самолет с 289 пассажирами должен был отправиться в Египет в 01:15 19 июня. Рейс перенесли на 21:00 из-за обнаружения технической неисправности самолета. Вечером людям сообщили, что борт не готов лететь и время сместили еще на сутки.
По данным Telegram-канала Shot, ЧП случилось из-за неподходящего масла, которое по ошибке заказал механик EgyptAir.
Представители Минтранса и Росавиавции заверили, что держат ситуацию на контроле, всем туристам предоставили напитки, питание и места в гостинице.