Названа дата вылета задержанного в Москве рейса Egypt Air в Хургаду

Задержанный рейс египетской авиакомпании Egypt Air вылетит из Москвы в Хургаду вечером 30 июня. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Представитель Росавиации уточнил, что вылет запланирован на 21:00 по московскому времени.

Российские туристы второй день ждут вылет в Хургаду. Изначально самолет с 289 пассажирами должен был отправиться в Египет в 01:15 19 июня. Рейс перенесли на 21:00 из-за обнаружения технической неисправности самолета. Вечером людям сообщили, что борт не готов лететь и время сместили еще на сутки.

По данным Telegram-канала Shot, ЧП случилось из-за неподходящего масла, которое по ошибке заказал механик EgyptAir.

Представители Минтранса и Росавиавции заверили, что держат ситуацию на контроле, всем туристам предоставили напитки, питание и места в гостинице.