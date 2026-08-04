Наземные поиски пропавшего в Приморье вертолета приостановили до осени

Наземные поиски вертолета Robinson, пропавшего в июне в Тернейском округе Приморья, могут возобновить осенью. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на краевое министерство ГО и ЧС.

«До осени приостановили», — отметил представитель ведомства, добавив, что после листопада видимость станет лучше.

Командир вертолета Robinson R44, выполнявшего лесоавиационные работы, 21 июня в 11:00 (04:00 по московскому времени) доложил о планируемой посадке в селе Единке. Однако спустя час экипаж на связь не вышел.

Пропавший борт искали наземные группы, авиация и беспилотники, спасатели и волонтеры. Удалось обследовать более девяти тысяч гектаров в труднодоступной местности, но вертолет так и не нашли.