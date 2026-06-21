Связь с пропавшим в Приморье вертолетом потеряли после сообщения о посадке

В Приморском крае после сообщения о посадке перестал выходить на связь вертолет Robinson R44, выполнявший лесоавиационные работы. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, 21 июня в 11:00 (04:00 по московскому времени) командир воздушного судна доложил о планируемой посадке в селе Единка. Однако спустя час экипаж на связь не вышел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. На месте работают следователи-криминалисты.

Поиски приостановили до утра 22 июня из-за наступления темноты и низкой облачности, сообщил ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. В операции задействованы воздушное судно Росавиации и вертолет Ми-8 с бортспециалистами Хабаровской региональной поисково-спасательной базы.