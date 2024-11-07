Научный центр хирургии загорелся на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы в Российском научном центре хирургии имени академика Петровского произошел пожар, пациентов эвакуируют. Об этом сообщил источник 360.ru в городских экстренных службах.
На место происшествия направили около 30 пожарных расчетов. На третьем этаже больничного здания сильное задымление, в процессе поиска очага пожара обнаружили возгорание в одном из кабинетов.
Началась эвакуация пациентов из реанимации, расположенной на втором этаже.
«Похоже загорание несильное. Вместе с медиками эвакуируют неходячих в другое помещение», — уточнил источник 360.ru.
Ранее в Челябинске загорелся большой склад с пластиковыми трубами и сырьем. Информации о пострадавших не поступало.
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