Научный центр хирургии загорелся на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы в Российском научном центре хирургии имени академика Петровского произошел пожар, пациентов эвакуируют. Об этом сообщил источник 360.ru в городских экстренных службах.

На место происшествия направили около 30 пожарных расчетов. На третьем этаже больничного здания сильное задымление, в процессе поиска очага пожара обнаружили возгорание в одном из кабинетов.

Началась эвакуация пациентов из реанимации, расположенной на втором этаже.

«Похоже загорание несильное. Вместе с медиками эвакуируют неходячих в другое помещение», — уточнил источник 360.ru.

Ранее в Челябинске загорелся большой склад с пластиковыми трубами и сырьем. Информации о пострадавших не поступало.