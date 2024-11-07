Пожар на складе с пластиком произошел в Челябинске

Большой склад с пластиковыми трубами и сырьем загорелся в ночь на 7 ноября в Челябинске. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Пожарные прибыли на место ЧП через три минуты после сообщения. Как уточнили в ведомстве, огонь успел распространиться на площади 170 квадратных метров. Спасателям удалось справиться с огнем в самые короткие сроки.

Информации о пострадавших не поступало. Теперь сотрудники отдела дознания пытаются установить причину возгорания.