Настоятель храма на Сахалине погиб из-за случайного выстрела ружья

На Сахалине в результате несчастного случая погиб настоятель храма в городе Макаров. Об этом сообщили на сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

«На 54-м году жизни трагически погиб настоятель храма иконы Божией Матери Донская города Макарова иеромонах Димитрий (Луговской)», — написали на сайте.

Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор выразил соболезнования по поводу случившегося. Настоятель храма Святителя Иннокентия Московского, протоиерей Виктор Горбач рассказал РИА «Новости», что священник погиб от случайного выстрела ружья.

«Обстоятельства гибели священника известны по показаниям человека, который сопровождал отца Димитрия к Поклонному кресту в Макаровском районе. В настоящее время идут следственные действия, проводятся допросы. По показаниям спутника иеромонаха, ружье случайно выстрелило в пути», — отметил он.

Расследованием занимается 318-й военный следственный отдел, сообщили в СУ СК по Сахалинской области.

В конце августа сотрудник полиции в Дагестане случайно застрелил коллегу во время погони за лихачем. Правоохранитель погиб.