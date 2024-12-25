Сегодня 22:23 «Нашпигован шариками». Эксперт объяснил природу странных отверстий на корпусе Embraer 190 Авиаэксперт Прядка: отметины на борту Embraer 190 могут быть от ракеты или БПЛА 0 0 0 Фото: Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press / Global Look Press Эксклюзив

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Крушение самолета в Актау

На корпусе самолета, упавшего близ Актау, обнаружили странные отверстия. Такие отметины могут быть только от поражающих элементов ракеты, которая взорвалась на расстоянии около 10 метров, заявил в беседе с 360.ru авиаэксперт Виктор Прядка. Окончательные выводы сделают специалисты после исследования обломков, добавил собеседник издания.

«Как раз такой разлет осколков будет от поражающих элементов, шариков. Глядя на картинку видно, что они там буквально через 10 сантиметров, весь самолет нашпигован этими шариками. И по отверстиям видно, что шарики входили практически перпендикулярно корпусу самолета», — рассказал Прядка. Поражающие элементы были в ракете или в специальном беспилотнике, который имел возможность нести такой заряд, пояснил авиаэксперт.

Фото: Stringer/NEWS.ru / Global Look Press

Согласно записи на сервисе Flightradar24, самолет азербайджанской авиакомпании примерно в середине Каспийского моря развернулся и начал неуправляемые повороты влево и вправо, вращаться по кругу. «Это говорит о том, что после поражения над Каспийским морем система управления самолетом была нарушена, и он пытался каким-то образом дотянуть до ближайшего аэропорта», — сообщил собеседник издания. Прядка отметил, что специальная комиссия без всякого шума выяснит все обстоятельства произошедшего, чтобы соблюсти все тонкости юридического права. Один из выживших пассажиров рассказал 360.ru, что перед крушением слышал взрыв. Собеседник издания не смог сказать, что именно взорвалось.