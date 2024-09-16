МЧС направит допсилы в ЛНР из-за лесных пожаров

Глава МЧС Александр Куренков поручил направить в ЛНР дополнительные силы и средства из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В регион направят 60 спасателей и 16 единиц техники из Московской и Тульской областей.

Пожар начался в Станично-Луганском округе. Загорелась сухая растительность, затем огонь перекинулся на лес и село Валуйское. На месте уже работают 80 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало.

Это уже не первое подобное происшествие в ЛНР за последнее время. В начале сентября сухая растительность загорелась в Боково-Платове Антрацитовского района. Два человека погибли и трое пострадали. От пожара пострадали 41 дом, 86 построек, два барака и автомобиль.