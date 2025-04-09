«Нашли 15 трупиков». Появились новые подробности о квартире с 32 собаками в ХМАО

В городе Нягань в ХМАО семья удерживала в запертой квартире 32 собаки в течение семи лет, пока их не изъяли по решению городских властей. Как рассказали 360.ru соседи, владельцы жилья все это время издевались над животными, били их и не выгуливали.

«Первый раз пару дней назад забрали животных. <…> Забрали 32 собаки. Там же в груде свалки нашли 15 трупиков животных, то есть их даже не выносили из квартиры, так же как и мусор», — сообщил один из соседей.

На кадрах из квартиры видно, что комната и кухня захламлены. На полу валялись какие-то банки, тряпки, все было в грязи.

По словам соседей, за животными никто не ухаживал, их не выгуливали. Владелец собак избивал своих питомцев, когда они гавкали. Возможно, завязывал им на ночь пасти.

Отходы жизнедеятельности животных стекали в соседнюю квартиру этажом ниже. Там живет пожилая женщина с мужем-инвалидом. Она жаловалась в управляющую компанию и различные органы, судилась, но проблему пока так и не решили.

Сейчас в подъезде с проблемной квартирой расплодились мухи и тараканы, пожаловались соседи. При этом владельцы жилья уже принесли к себе новых собак, а также стали писать заявления на участкового, требуя возмещения морального вреда.

Изъятых животных поместили в приют для вакцинирования и стерилизации.