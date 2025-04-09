Из квартиры в ХМАО спасли более 30 собак. Их заперли на 7 лет

Из закрытой квартиры в ХМАО спасли 32 собаки, которых не выгуливали семь лет

Семья из Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе превратила собственную квартиру в ад для 32 собак. Четвероногие питомцы с 2018 года сидели взаперти, не видя ни свежего воздуха, ни света. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Соседи рассказали, что за мучениями питомцев наблюдали годами. Проживавший в той же квартире владелец не выгуливал и жестко избивал собак. От трупов животных он избавлялся, вынося в пакетах на помойку.

Неделями подряд в жилье копились нечистоты, фекалии в итоге потекли к хозяевам, отметило издание «Муксун».

Изъять измученных собак удалось после решения суда и вмешательства властей. Четвероногие находятся в приюте, где пройдут карантин, вакцинацию, лечение от паразитов, кастрацию, чипирование и стерилизацию.

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