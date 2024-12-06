Нарушения санитарных норм нашли в двух московских ресторанах сети «Моремания»

Сотрудники московского управления Роспотребнадзора опечатали помещения двух ресторанов сети «Моремания» за выявленные в ходе проверок нарушения санитарных норм. В пресс-службе надзорного ведомства добавили, что из заведений забрали более 73 килограммов кулинарной продукции, полуфабрикатов и сырья.

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора установили, что заготовки блюд хранились в помещении, а не в холодильнике, у используемых для готовки ингредиентов не указаны даты выработки и срок годности. Кроме того, в холодильниках нашли просроченную икру для приготовления суши, гниющие огурцы и салат айсберг.

Сотрудники кухни готовили блюда и разделывали сырую продукцию на одних столах. При этом моющие и дезинфицирующие средства хранили рядом с продуктами. Сами помещения оказались грязными, убирали их некачественно.

Все эти нарушения посчитали несущими вред здоровью нарушителей. Против владельцев заведений завели административные дела о временном запрете деятельности. Теперь кафе грозит закрытие на срок до 90 суток.

Проверку Роспотребнадзор провел после публикации в Telegram-канале Shot и по жалобе депутата Госдумы Анастасии Удальцовой. Она призвала надзорные ведомства провести инспекцию кафе.

Сотрудник Shot в рамках проверки устроился на работу в ресторан сети «Моремания» и стал свидетелем всех нарушений. В частности, он сообщил, что работающие на кухне сотрудники не мыли руки перед готовкой, а также не выбрасывали рыбу, если она упала на пол, и продолжали делать из нее блюда для посетителей.