«SHOT Проверка»: грубые нарушения нашли в работе ресторанов «Моремания»

В частности, за время работы журналист отметил, что рыбу не утилизируют и продолжают использовать даже в том случае, если она упала на пол. Кроме того, по словам агента «SHOT Проверки», готовят в ресторане грязными руками. Сначала ими касаются мусорных контейнеров, потом — продуктов.

Журналист также отметил, что на кухне очень грязно: поверхности покрыты толстым слоем жира и пыли. Также, по словам агента «SHOT Проверки», в ресторане не было в наличии дезинфицирующих средств. Все приборы сотрудники общепита хранили в грязных ящиках, туда же складывали и разделочные доски, которые потом использовали для приготовления роллов. Отходы хранятся в переполненных контейнерах, что делает невозможным соблюдение санитарных условий в ресторане, добавил журналист.