Народный фронт запустил сбор средств в поддержку жителей Дагестана
Народный фронт запустил сбор средств для жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Гуманитарная миссия работает в республике с первого дня, эвакуируя людей, развозя питьевую воду и помогая ликвидировать последствия паводка.
Пострадавшим требуются электрогенераторы, емкости для топлива, помпы и рукава для откачки воды, тепловые пушки, газовые плитки и баллоны, пауэрбанки, питьевая вода, продукты, лекарства, средства гигиены, а также стройматериалы.
В республике работают волонтеры из всех регионов России. Объединение сообщило, что регулярно получает сообщения от людей с предложениями помочь.
В аэропорту Махачкалы утром приземлился Ил-76 МЧС. Он доставил в пострадавший регион 23 тонны гуманитарного груза. В Дагестане находятся и министры Александр Куренков, Ирек Файзуллин и Александр Козлов, которые оценивают обстановку.