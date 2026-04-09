Народный фронт запустил сбор средств в поддержку жителей Дагестана

пресс-служба Народного фронта
Фото: пресс-служба Народного фронта

Народный фронт запустил сбор средств для жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Гуманитарная миссия работает в республике с первого дня, эвакуируя людей, развозя питьевую воду и помогая ликвидировать последствия паводка.

Пострадавшим требуются электрогенераторы, емкости для топлива, помпы и рукава для откачки воды, тепловые пушки, газовые плитки и баллоны, пауэрбанки, питьевая вода, продукты, лекарства, средства гигиены, а также стройматериалы.

В республике работают волонтеры из всех регионов России. Объединение сообщило, что регулярно получает сообщения от людей с предложениями помочь.

пресс-служба Народного фронта
Фото: пресс-служба Народного фронта
пресс-служба Народного фронта
Фото: пресс-служба Народного фронта
пресс-служба Народного фронта
Фото: пресс-служба Народного фронта
В аэропорту Махачкалы утром приземлился Ил-76 МЧС. Он доставил в пострадавший регион 23 тонны гуманитарного груза. В Дагестане находятся и министры Александр Куренков, Ирек Файзуллин и Александр Козлов, которые оценивают обстановку.

