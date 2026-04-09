Народный фронт запустил сбор средств в поддержку жителей Дагестана

Народный фронт запустил сбор средств для жителей Дагестана , пострадавших от наводнения. Гуманитарная миссия работает в республике с первого дня, эвакуируя людей, развозя питьевую воду и помогая ликвидировать последствия паводка.

Пострадавшим требуются электрогенераторы, емкости для топлива, помпы и рукава для откачки воды, тепловые пушки, газовые плитки и баллоны, пауэрбанки, питьевая вода, продукты, лекарства, средства гигиены, а также стройматериалы.

В республике работают волонтеры из всех регионов России. Объединение сообщило, что регулярно получает сообщения от людей с предложениями помочь.