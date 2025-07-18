Направленную на гинекологическое кресло камеру нашли в московской клинике

Скрытую камеру нашли в кабинете клиники на проспекте Андропова в Москве. Устройство находилось в помещении, где взрослые и дети сдают интимные анализы, сообщил источник 360.ru.

Он отметил, что камера была четко направлена на гинекологическое кресло, где осматривают женщин и несовершеннолетних девочек. На вопрос о законности установки аппарата сотрудники клиники сначала отрицали его наличие, а потом стали утверждать, что он не работает.

После этого пациент вызвал наряд полиции. Когда приехали полицейские, их удивило, что камера в кабинете оказалась рабочей. Правоохранители зафиксировали нарушение и заявили, что передадут дело на проверку.

По словам собеседника 360.ru, полицейские не изъяли аппарат. При этом медицинское учреждение продолжало принимать пациентов в обычном порядке.

Представители клиники объяснили установку камеры стандартной практикой контроля качества медицинских услуг. Они отметили, что она имеет ограниченный угол обзора, направленный только на рабочее место врача. Также в клинике пообещали усилить информирование пациентов о целях видеонаблюдения.

Ранее камеру нашли в женском туалете одной из школ Санкт-Петербурга. Объектив аппарата был направлен прямо на унитаз.