Напавшую на полицейского пьяную дебоширку из Ступина задержали

Полицейские задержали 49-летнюю жительницу Ступина, устроившую дебош в кафе на улице Горького. Женщина вела себя агрессивно, материлась, а затем напала на правоохранителя, ударив его по голове, сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

Правонарушительницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Сотруднику оказана квалифицированная медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщил Telegram-канал Shot, пьяная женщина избила полицейского, потому что он не дал ей «хорошенько гульнуть в свой день рождения». Местная жительница устроила потасовку у пиццерии. Полицейские попросили женщину вести себя потише и составили на нее протокол за мелкое хулиганство. Но успокаиваться она не собиралась.

«Перед помещением в служебный автомобиль женщина нанесла полицейскому несколько ударов в область головы и по телу», — сообщили в МВД.

Ранее в Ленинградской области на полицейского напали цыгане. Инспектор ДПС остановил машину, но водитель попытался скрыться и доехал до табора. На помощь ему вышли более полусотни цыган и отбили нарушителя у правоохранителя.