Напавшим на школу в челябинском селе Кунашак оказался бывший выпускник

Ворвавшийся в школу челябинского села Кунашак состоящий на психоневрологическом учете молодой мужчина ранее учился в этом заведении. Об этом 360.ru сообщил представитель школы.

Он пояснил, что напавший никому никаких повреждений не причинил. На место по тревожной кнопке вызвали правоохранителей.

«Это просто психически больной человек. Бывший выпускник нашей школы», — заявил представитель учебного заведения.

В пресс-службе челябинской прокуратуры уточнили, что в школу состоящий на специализированном учете местный житель проник через хозяйственный блок.

Войдя в помещение, мужчина попытался выхватить нож у одного из поваров. Но напавшего быстро скрутили сотрудники учебного заведения и вызвали на место полицию.

В результате происшествия никто не пострадал. Безопасности школьников ничто не угрожает.

В областном главке МВД заявили, что напавшего доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия. Сейчас с задержанным работают сотрудники областного СК.