Напавшие на российскую семью в Египте британцы улетели из страны

TourDom: британцы улетели из Египта после нападения на российскую семью

Британские туристы, которые напали на многодетную российскую семью в пятизвездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе, улетели из Египта в день конфликта. Об этом сообщил портал TourDom со ссылкой на одну из пострадавших.

Россиянка рассказала, что суд Египта рассмотрел дело в день вылета ее семьи из страны. Вторая сторона на заседание не пришла. По ее словам, данные британцев остались в материалах дела.

«По итогам заседания муж подписал большое количество документов, но решения суда на руки получить не удалось. Сказали, что этот документ выдают только гражданам Египта», — заявила она.

Семье пообещали передать материалы в Международный уголовный суд. Россияне уже вернулись домой и планировали запросить судебные документы через российского адвоката при консульстве в Каире. После этого они собирались отслеживать движение дела через дипмиссию в Египте или МИД.

Конфликт произошел 25 января в одном из отелей Шарм-эль-Шейха. Около 15 британских туристов пытались занять лежаки, сбросили вещи отдыхающих, толкнули ребенка, а один из мужчин начал душить россиянина веревкой.