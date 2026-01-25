Британцы напали на русскую многодетную семью в Египте
Shot: в Шарм-эш-Шейхе британцы избили русского туриста
Британские туристы набросились на многодетную семью из Москвы, отдыхающую в пятизвездочном отеле в Египте. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
Нападение на россиян произошло на курорте в Шарм-эш-Шейхе. Семья с тремя детьми отдыхала возле центрального бассейна. Пока туристы купались, группа из 15 британцев скинула с лежаков их вещи.
Когда россияне вернулись, иностранцы обматерили их и крикнули «Русские, валите отсюда!». В ходе перепалки одна из англичанок толкнула маленькую девочку.
Отец вступился за ребенка, но туристы стали избивать его и душить веревкой. Через несколько минут драку разняли сотрудники отеля, приехала полиция.
После нападения британцы пропали — россияне считают, что их переселили в другой отель.
