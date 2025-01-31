Напавшего с ножом на пассажиров поезда дебошира задержали под Новосибирском

В Новосибирской области сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск задержали дебошира, напавшего с ножами на пассажиров поезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поезде сообщением Томск — Адлер один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину», — рассказала она.

Волк добавила, что после прибытия поезда на станцию Барабинск сотрудники полиции эвакуировали пассажиров из вагона и после этого задержали подозреваемого. Пострадавших госпитализировали, а дебошира доставили в дежурную часть.

Волк также опубликовала кадры задержания, на которых видно, что подозреваемый в нападении мужчина лежал на верхней полке и отмахивался от силовиков двумя ножами.

Сотрудники Росгвардии оказали силовую поддержку полиции. В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на преступление.

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