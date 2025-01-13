Устроившего поножовщину в супермаркете Щелкова допросили следователи

Ранившего трех человек в супермаркете Щелкова молодого человека доставили на допрос в подмосковный СК. Ведомство опубликовало видео с задержанным .

На опубликованных кадрах видно, что молодого человека доставили в кабинет к следователю в наручниках. Во время прохода по коридору подозреваемый в покушении на жизни трех человек улыбался.

В пресс-службе СК уточнили, что криминалисты проведут с задержанным комплекс мероприятий для выяснения мотивов преступления. После этого ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Мать задержанного 20-летнего молодого человека в комментарии 360.ru заявила, что последнюю неделю сын спал по три часа, проводя много времени за компьютером, где пытался заработать деньги на криптовалюте.

По ее словам, на фоне недосыпа он начал выдвигать теории, что мир скоро перевернется, а он станет богом. Женщина добавила, что не понимает, откуда появились такие фантазии, потому что все в семье абсолютно адекватны и за сыном странного поведения до этого она не замечала.