Нападение на «Спартак». Автобус футболистов закидали камнями в Краснодаре

Автобус футболистов «Спартака» забросали камнями в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте .

На Кубань «красно-белые» приехали на гостевой матч с «Краснодаром». К стадиону их вез клубный автобус в цветах южной футбольной команды, в транспорте находился и тренерский штаб.

Никто из игроков «Спартака» не пострадал. Представители столичного клуба уведомили о случившемся руководство лиги. Кто напал на автобус, пока неизвестно.

Отменять встречу не стали, «красно-белые» уже добрались до стадиона, команды успели представить и стартовые составы. Матч начнется в 19:30.

Для «Краснодара» эта игра важна. Победа поднимет кубанский клуб на вершину турнирной таблицы.

Ранее стало известно, что Россия подала заявку на проведение Евро-2032 по футболу.