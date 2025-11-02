Нападение на «Спартак». Автобус футболистов закидали камнями в Краснодаре
Автобус футболистов «Спартака» забросали камнями в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.
На Кубань «красно-белые» приехали на гостевой матч с «Краснодаром». К стадиону их вез клубный автобус в цветах южной футбольной команды, в транспорте находился и тренерский штаб.
Никто из игроков «Спартака» не пострадал. Представители столичного клуба уведомили о случившемся руководство лиги. Кто напал на автобус, пока неизвестно.
Отменять встречу не стали, «красно-белые» уже добрались до стадиона, команды успели представить и стартовые составы. Матч начнется в 19:30.
Для «Краснодара» эта игра важна. Победа поднимет кубанский клуб на вершину турнирной таблицы.
