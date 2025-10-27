Россия подала заявку на проведение Евро-2032 по футболу

Россия хочет принять чемпионат Европы по футболу 2032 года, если выяснится, что Италия не готова к этому. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Хозяевами турнира должны стать Италия и Турция. Однако УЕФА из 10 предложенных итальянцами стадионов одобрил только один. Существует вероятность, что у страны отнимут право на проведение соревнований.

Президент Серии А Эцио Симонелли заявил, что обеспокоен ситуацией, при которой стадионы, кроме «Фриули» в Удине, «Нью Бэланс Арены» в Бергамо и «Ювентуса» в Турине, находятся в «коматозном состоянии».

При этом глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что страна всегда готова принять европейский чемпионат.

Сборная России с 2022 года не участвует в официальных соревнованиях и играет только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина встретятся со сборными Перу (12 ноября в Санкт-Петербурге) и Чили (15 ноября в Сочи).