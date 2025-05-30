Нападение на синагогу в Сочи. Агрессор снимал все на видео

В Сочи мужчина попытался проникнуть в синагогу с молотком

На синагогу в Сочи напал агрессивный мужчина. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

Мужчина с рюкзаком приехал к синагоге на такси днем в четверг, 29 мая. В помещении занимались дети. Агрессор достал молоток, оттолкнул охранника и сломал дверь, ведущую во внутренний двор.

Прорваться к детям ему уже не удалось. Никто из собравшихся в синагоге не пострадал. Злоумышленник отступил от здания, а затем начал забрасывать его камнями, которые нашел на земле.

Мотивы нападавшего пока неясны. Он бросался на сторожа молча, никаких требований не декларировал. Однако постоянно снимал все на видео.

Прибывшая на место полиция задержала мужчину. По факту происшествия ведется проверка. Местные власти пока нападение на синагогу не комментировали.

Источники Shot утверждают, что нападавшему 39 лет, по их версии, он состоял на учете в психдиспансере. Предварительно, атаковать синагогу ему поручил незнакомец в мессенджере.

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