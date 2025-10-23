Нападение футбольного судьи Игоря Захарова на пешехода в Казани сняли на видео

В Казани известный футбольный судья Игорь Захаров избил мужчину на пешеходном переходе. Видео происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Конфликт произошел на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны. На кадрах видно, как находившийся за рулем BMW арбитр матчей Первой лиги и Кубка России отказался пропускать пешехода.

Пытавшийся перейти дорогу мужчина махал Захарову рукой, призывая остановиться, но тот не обратил на сигнал никакого внимания. После судья вышел из автомобиля и нанес несколько ударов оппоненту, а затем сел обратно в машину и уехал.

В правоохранительных органах Казани приняли заявление от пострадавшего пешехода.

«Проводится проверка. Информация о том, будет ли водитель привлечен к ответственности, поступит позже», — сказал 360.ru дежурный офицер по работе со СМИ пресс-службы МВД по Татарстану.

