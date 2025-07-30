«Нам тоже страшно»: акушер с Камчатки рассказал, как принимал роды при землетрясении

Акушер-гинеколог Камчатского краевого родильного дома Мгер Адамян принимал роды даже во время землетрясения. Подробностями мужчина поделился в беседе с 360.ru.

После первого толчка из роддома эвакуировали всех, кого можно было, затем вернулись к рожавшей женщине и приняли ее ребенка, пояснил врач. До того как кончилось землетрясение, они успели прооперировать еще одну пациентку.

«Всем страшно было, само собой. Нам тоже страшно. Но мы это не показываем, мы пытаемся [сделать все], чтобы они в панику не впали. <…> Надо было идти до конца, мы дошли», — заявил Адамян.

Не покинули пост и врачи Камчатского краевого онкодиспансера. Они зафиксировали оборудование и саму пациентку, которой удаляли опухоль, и продолжили работу. Губернатор Владимир Солодов поручил представить их к государственным наградам.