Найденную в подвале в Москве змею передадут в Департамент природопользования

Полутораметровую змею, которую нашли сотрудники Управляющей компании одного из домов на Люблинской улице в Москве, отправят в Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Змею в подвале коммунальщики нашли сегодня утром во время работы. Они сразу позвонили в спасательную службу. На место выехал расчет пожарно-спасательного отряда. Специалисты спустились в подвал и аккуратно достали рептилию, которая удобно устроилась под трубопроводом инженерной системы дома.
«По словам старшего дежурной смены ПСО № 215, змейка совершенно не сопротивлялась. Чешуйчатая охотно согласилась сменить свою локацию и вообще была максимально дружелюбно настроена к людям», — отметили в департаменте.
Теперь змея сидит в пластиковом контейнере в подразделении пожарных. Скоро за ней приедут из Департамента природопользования.
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