Найденная после похищения в Смоленске девочка остается в больнице

Найденная в Смоленске после похищения девочка находится в больнице, ее состояние оценивают как удовлетворительное. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах региона.

«Девочка в больнице, состояние удовлетворительное», — отметил источник.

По данным СК и прокуратуры Смоленской области, утром во вторник девятилетняя девочка пошла выгуливать той-терьера и не вернулась, собака пришла домой одна.

В четверг правоохранители задержали подозреваемого, против него завели дело о похищении человека. Девочку нашли живой в одной из квартир вместе с мужчиной 1983 года рождения, жилье принадлежало его сожительнице.

Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства похищения, работая с задержанным мужчиной.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк показала кадры спасения похищенного ребенка.