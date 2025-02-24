Наглый боец наговорил себе на «уголовку» и напал на жен военных СВО в Кирове

Кировский боец Матвей Л. попытался напасть на девушек у одного из баров города. В ходе ссоры мужчина показал нацистское приветствие и заявил о поддержке экстремистской украинской террористической организации, сообщил Telegram-канал Baza .

По данным издания, мужья девушек принимают участие в специальной военной операции России на Украине. Недовольство бойца вызвал именно этот факт. Судя по кадрам видео, Матвей попытался напасть на женщин и сделал несколько негативных замечаний об СВО.

В социальных сетях бойца есть его фотографии, где видны экстремистские татуировки. Некоторые из них активно используются представителями ультраправых движений.

Агрессора уже задержала кировская полиция. Власти намерены привлечь его к ответственности за дискредитацию российских вооруженных сил, об этом в официальном Telegram-канале отчиталась пресс-служба МВД по Кировской области.

Наказание за дискредитацию армии в России могут ужесточить. С таким предложением в феврале 2025 года выступили в Госдуме.