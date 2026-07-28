Наемник из Ирландии получил 14 лет колонии за участие в боях на стороне Украины

Верховный суд ДНР заочно вынес приговор в отношении 22-летнего Тирнана О’Донована. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В июне 2023-го О’Донован прибыл на территорию Украины, где вступил в состав «Избранной роты». Мужчина прошел военную подготовку на тренировочных базах, чтобы участвовать в вооруженном конфликте.

Наемника обеспечили личным огнестрельным оружием и необходимым спецснаряжением. Вплоть до весны 2025-го О’Донован участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. За это ирландец получил более двух миллионов рублей.

Мужчину признали виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте». Суд заочно заключил ирландца под стражу. Бойца объявили в международный розыск.

В прокуратуре уточнили, что его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

С начала СВО в украинские вооруженные формирования вступили более 16,8 тысячи иностранных наемников.