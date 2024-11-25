Наехавший на толпу в Челябинске водитель был пьян

Водитель, протаранивший толпу пешеходов в Челябинске, был в состоянии алкогольного опьянения. Среди пятерых пострадавших оказался 11-месячный ребенок, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что водитель даже не попытался затормозить и скрылся с места ДТП. Виновника аварии задержали. Губернатор отметил, что СК возбудит уголовное дело, а преступник получит самую жесткую правовую оценку своих действий и понесет наказание за поступок.

Всего из-за ДТП пострадали пять человек, их поместили в больницу.

«Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии», — подчеркнул губернатор.

Он пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее о задержании водителя сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Машина врезалась в толпу на пешеходном переходе на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных.