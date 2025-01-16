Пилот самолета в США приехал в аэропорт пьяным

Пилот самолета авиакомпании Southwest Airlines приехал в аэропорт Джорджии пьяным за рулем автомобиля, его арестовали. Об этом сообщило издание ABC7 Chicago.
Пилот Дэвид Пол Оллсоп 15 января приехал в воздушную гавань за несколько часов до рейса. Его отстранили от работы и предъявили официальные обвинения, а компании Southwest Airlines пришлось в срочном порядке искать нового пилота.
«Пассажирам предложили другие рейсы. Мы принесли им извинения за нарушение планов путешествия», — отметили в авиакомпании.
Ранее на рейсе «Аэрофлота» в Москву из Дубая скрутили нетрезвого дебошира, который грозился разбить иллюминатор и устроил потасовку с бортпроводниками. Экипажу пришлось экстренно приземляться в Азербайджане, где мужчину передали правоохранительным органам.
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