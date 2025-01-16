Пилот самолета в США приехал в аэропорт пьяным

Пилота Southwest Airlines арестовали за вождение в нетрезвом виде в аэропорту

Пилот самолета авиакомпании Southwest Airlines приехал в аэропорт Джорджии пьяным за рулем автомобиля, его арестовали. Об этом сообщило издание ABC7 Chicago .

Пилот Дэвид Пол Оллсоп 15 января приехал в воздушную гавань за несколько часов до рейса. Его отстранили от работы и предъявили официальные обвинения, а компании Southwest Airlines пришлось в срочном порядке искать нового пилота.

«Пассажирам предложили другие рейсы. Мы принесли им извинения за нарушение планов путешествия», — отметили в авиакомпании.

Ранее на рейсе «Аэрофлота» в Москву из Дубая скрутили нетрезвого дебошира, который грозился разбить иллюминатор и устроил потасовку с бортпроводниками. Экипажу пришлось экстренно приземляться в Азербайджане, где мужчину передали правоохранительным органам.