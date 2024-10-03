Водитель грузовика погиб в аварии на трассе в Тюменской области

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП, в котором погтб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
На трассе в Ярковском районе столкнулись две фуры, MAN и рефрижератор. По предварительной информации, 60-летний водитель второго грузовика не выдержал дистанцию и врезался в машину, которая ехала впереди.
От полученных травм сидевший за рулем рефрижератора мужчина погиб на месте, проводится проверка.
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