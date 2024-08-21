Над «Уралвагонзаводом» пролетел неизвестный самолет

Прокуратура проводит проверку из-за неизвестного самолета над Нижним Тагилом

Фото: Unsplash

Уральская транспортная прокуратура проведет проверку из-за сообщений о неизвестном самолете, пролетевшем над Нижним Тагилом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратуре предстоит выяснить, что это был за самолет, и соблюдались ли законы о безопасности полетов.

По сообщениям местных СМИ, неустановленный борт уже не первый день наворачивает круги над территорией Уральского вагоностроительного завода. При этом информации о нем нет ни у пресс-службы аэропорта Кольцово, ни у администрации города, ни у военных, ни у руководства самого предприятия.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, как журналист WSJ Эван Гершкович, которого осудили по делу о шпионаже и 1 августа обменяли в США, собирал информацию о работе «Уралвагонзавода».

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