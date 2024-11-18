Начальник управления угрозыска Иркутской области застрелил человека на охоте
Глава управления угрозыска Иркутской области Жбанов убил человека на охоте
Руководитель управления уголовного розыска Иркутской области Андрей Жбанов во время охоты случайно убил человека. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации источника канала, ЧП произошло 16 ноября. Группа из 13 охотников на восьми автомобилях выехала в лес в районе населенного пункта Баганта. Там они разделились на две группы — девятерых стрелков и четверых загонщиков, после чего рассредоточились по номерам.
Полковник Андрей Жбанов находился на шестой позиции и около 10:30 выстрелил в сторону ельника из ружья, где мог прятаться зверь. В этот момент там находился 62-летний загонщик Василий. От полученного ранения в грудь мужчина умер на месте.
Против Жбанова завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Главк управления МВД по региону на официальном сайте сообщил о выяснении обстоятельств гибели мужчины на охоте. Ведомство отметило, что у охотников были соответствующие документы, охота проводилась в установленный законом срок.
В октябре брат генерала Минобороны погиб во время охоты в Башкирии.