Брат генерала Минобороны погиб во время охоты в Башкирии

Во время охоты в Мишкинском районе Башкирии погиб брат генерала Минобороны Ивана Горохова Виталий. По информации Telegram-канала Baza, сын Виталия Владимир случайно выстрелил ему в голову.

Мужчина целился в лося, который побежал от испуга, и вторым выстрелом случайно попал в 75-летнего отца. По предварительной информации, пенсионер скончался на месте от пулевого ранения.

На охоте вместе с погибшим также находился его брат, генерал Иван Горохов. Ездить поохотиться для мужчин стало давней традицией.

В сентябре житель Амурской области также застрелил человека во время охоты в Архаринском округе. Сначала мужчины подстрелили самку изюбря, но, когда один из них пошел проверить добычу, другой перепутал его с животным и убил компаньона из карабина «Тигр» наповал. При этом у обоих охотников не было разрешения на отстрел, следователи начали проверку.