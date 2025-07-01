«Начал узнавать отца»: стало известно о состоянии пострадавшего в Шереметьеве мальчика

Мальчик, которого бросили о пол в аэропорту Шереметьево, пока не пришел в себя полностью, но уже узнает отца. Об этом рассказала журналистам главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — клиники доктора Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Накануне мальчика сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, он может дышать сам, руки и ноги сохранили подвижность.

«Сегодня мы начнем его кормить, потому что до этого он питался только через зонд. Будем приучать его глотать», — рассказала врач.

Она отказалась делать какие-либо прогнозы, но добавила, что «мы никуда не торопимся».

Нападение произошло вечером 23 июня в зале прилетов. В преступлении обвинили гражданина Белоруссии Владимира Витикова, прилетевшего из Каира. По данным следствия, мужчина схватил незнакомого ребенка, поднял его, затем с силой бросил о пол. У мальчика диагностировали перелом позвоночника и тяжелую черепно-мозговую травму.

Витиков на допросе признал вину и рассказал, что состоит на учете в психоневрологическом диспансере с шизофренией.